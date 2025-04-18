زيزو يقترب من الأهلي.. وتفاصيل العقد مع الزمالك تكشف المستحقات الضائعة

الشارقة - اميمة ياسر - يطالب أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته المتأخرة، في واحدة من حلقات الأزمة بين اللاعب والنادي.

الزمالك أحال زيزو للتحقيق، ومنعه من المشاركة في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية، علما بأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



وقالت مصادر في وقت سابق إن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري،

ووقع على عقد يمتد لـ4 مواسم.كما أكد مصدر أن "زيزو أرسل إنذارا لنادي الزمالك يطلب فيه مستحقاته المتأخرة"، كما تقدم ببلاغ للنائب العام ضد القلعة البيضاء،أكد فيه أنه يتعرض "لتهديد وترويع في مسألة تجديد عقده".

موقف الزمالك من مستحقات زيزو

في وقت سابق أن مستحقات زيزو المتبقية لدى نادي الزمالك، تم خصم الضرائب منها، والمكافآت والحوافز الخاصة كذلك، بالإضافة إلى نسبة النادي في ظهور اللاعب في حملات إعلانية.وعن القيمة المتبقية من مستحقات زيزو لدى نادي الزمالك، قال المصدر إنها تتراوح ما بين 9 إلى 13 مليون جنيه، وفقا لتقديرات النادي الأبيض الذي يجري مراجعات لتحديد قيمة الخصومات قبل إعلان المبلغ الذي يستحقه لاعبه في النهاية.

وفيما يلي نلقي الضوء على الإضافات والمكافآت التي ينص عليها عقد زيزو مع الزمالك، علما بأن اللاعب ووكيله لم يعلنا حتى الآن عن المبالغ المستحقة التي سيطالب بها النادي، وعما إذا كان سيوافق على الخصومات الموقعة من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ما هي الإضافات في عقد زيزو مع الزمالك؟ينص عقد زيزو مع الزمالك، الذي تم توقيعه في سبتمبر 2025، على حصول اللاعب على 15 مليون جنيه كمكافأة غير مشروطة في موسم 2022-2023.وفي كلا من الموسمين التاليين (2023-2024 و2024-2025) يحصل زيزو على 20 مليون جنيه، بمجموع 40 مليون جنيه عن الموسمين.

على جانب آخر فمن المفترض أن يحصل زيزو على 3 مليون و333 ألف جنيه عند مشاركته في 15 مباراة في كلا من الموسمين الحالي والماضي.وفي حالة تحقيق الزمالك لقب الدوري المصري، يستحق زيزو الحصول على 666 ألف و666 جنيها، ومليون و333 ألف جنيه مقابل الإسهام في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.كما من المفترض أن يحصل زيزو على بدل سكن ثابت 20 ألف جنيه شهريا.

واتفق الطرفان على أن يلتزم اللاعب بدفع 20% من قيمة المواد الإعلانية التي يتعاقد عليها أثناء سريان عقده مع الزمالك.