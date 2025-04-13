عزالدين: فكرة المقاومة وحجم التضحيات التي قدمت على هذه الأرض أصبحت ملكاً للناس ولكل القوى السياسية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال حفل تكريمي أقامه "حزب الله" لأحد عناصره في مدينة صور، على "التزام لبنان، مقاومة وحكومة، باتفاق وقف إطلاق النار، في حين أن العدو يواصل تجاوزاته لهذا الاتفاق، من خلال ما يمارسه من اعتداءات وخروقات وشنه للعدوان تلو الآخر، وممارسته القتل والتدمير للمنازل والسيارات والبنى التحتية من الجنوب إلى البقاع إلى ضاحية بيروت" .

وأشار عز الدين إلى أن "تفلّت العدو من هذا التفاهم يأتي بتغطية أميركية وضوء أخضر أميركي"، معتبراً أن "الحكومة اللبنانية مطالبة اليوم أمام هذا المشهد بأن تقوم بمسؤوليتها الوطنية، وأن تبذل كل الجهد والجهود الرسمية ومضاعفتها من خلال علاقاتها الدولية والعربية والإسلامية، من أجل ردع إسرائيل وإلزامها وقف هذه الاعتداءات، خصوصا وأنها التزمت ببيانها الوزاري بأن تتخذ جميع الإجراءات من أجل أن تُحرر الأرض وتُخرج العدو من أراضينا" .

وقال "المشكلة اليوم ليست في حصرية السلاح إنما في بقاء الإحتلال وعدم خروجه من الأرض التي يحتلها، وفي اعتداءاته التي يمارسها، لذلك هذه الحكومة عليها أن تقوم بمسؤوليتها الوطنية، وأن تخرج العدو وتعيد الأسرى إلى أهلهم".

وأشاد بـ"الموقف اللبناني الوطني الذي أكد تفاهماً بين الرئاسات الثلاث عندما جاءت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في زيارتها الأخيرة محاولةً الضغط على لبنان"، معتبراً أنه "وحرصاً على الوفاق والتفاهم الوطني وحماية مكونات البلد السياسية، أكد الجميع أن حصرية السلاح تحتاج إلى تفاهم على استراتيجية دفاعية وطنية".

وشدد على أن "فكرة المقاومة وحجم التضحيات التي قدمت على هذه الأرض، أصبحت ملكاً للناس وملكاً لكل القوى السياسية التي ترفض التطبيع مع هذا العدو، بل تعمل لأجل دعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين لتحرير أرضهم باعتبارهم أصحاب حق".