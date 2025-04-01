شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الإعلان عن الحصيلة الأولية للغارات والقنابل الارتجاجية على معقل الحوثيين في صعدة.. "صادم"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت محصلة اولية للغارات الامريكية العنيفة المتواصلة على العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي، وقنابلها الارتجاجية، ضمن الحملة العسكرية الامريكية المستمرة منذ ليل السبت (15 مارس) بعد اعلان جماعة الحوثي "استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع حصاره عن غزة".

جاء هذا في بيان صادر عن "وزارة الصحة والبيئة" بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، أعلن "استشهاد وإصابة 15 مواطناً جراء غارات العدوان الأمريكي على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وحجة". موضحا أن "3 مواطنين استشهدوا واصيب 12 اخرين".

وقال البيان: "استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرون جراء العدوان الأمريكي مساء أمس (الاحد 30 مارس) على منطقة جدر بمديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء". وأردف: "كما أصيب ستة مواطنون جراء استهداف العدو الأمريكي منطقة صرف بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء".

‏مضيفا: "استشهد مواطنان اثنان وأصيب طفل في قصف طيران العدوان سيارة هايلوكس بمنطقة الطور مدرية بني قيس في محافظة حجة". وعبَّر عن "ادانة استمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، باعتبارهاجريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين".

وأعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، في اخبار عاجلة بثتها الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء (1 ابريل)، أن "العدو الأمريكي يعاود استهداف شرقي مدينة صعدة بثلاث غارات". ونقلت القناة عن مراسلها في صعدة، قوله: "عدوان أمريكي على منطقة طخية بمديرية مجز".

كما بثت القناة قبل قليل، خبرا عاجلا عن "عدوان أمريكي بخمس غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان بالعاصمة صنعاء". وقالت: إن محصلة غارات الطيران الامريكي على محافظة صعدة حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء. بلغت "15 غارة على عدة مناطق في المحافظة".

وصعَّد الطيران الامريكي غاراته على العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي، الاحد (30 مارس) لترتفع محصلتها إلى 200 قتيل وجريح، بغارات جديدة تجاوزت 33 غارة تقول القيادة المركزية للقوات الامريكية إنها تسعى إلى "انهاء القدرات العسكرية للحوثيين وتهديداتهم" للكيان الاسرائيلي وسفنه.