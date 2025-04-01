شكرا لقرائتكم خبر عن إيران لمجلس الأمن: قدمنا شكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب العدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن إيران يفيد بأنها بعثت برسالة إلى مجلس الأمن، توضح أنها تقدمت بشكوى للأمم المتحدة، بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفتها بالمتهورة والعدوانية.

وأضافت إيران في رسالتها: " تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت: "نعرب عن أسفنا العميق لاستخدام الولايات المتحدة "القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية".