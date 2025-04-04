شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5005.71 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21: 4380 جنيهًا

عيار 24: 5005.71 جنيهًا

عيار 18: 3754.29 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,080 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.