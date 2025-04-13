شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد 13 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب تطورات سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بعد تسجيل مستوى تاريخي جديد ليستمر الدعم المقدم إليه من ارتفاع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

• عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها.



الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.



و يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.

الذهب العالمي

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسي جديد في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس من عام 2023، ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3245 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأسبوع عند 3237 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3030 دولار للأونصة.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ليستقر فوق هذا المستوى ويغلق تداولات الأسبوع فوقه بعد أن تمكن من تسجيل قمة سعرية جديدة عند 3245 دولار للأونصة، وتظل هناك إمكانية لمزيد من الصعود في سعر الذهب الذي لم يظهر علامة على الدخول في تصحيح سلبي مؤقت حتى الآن.