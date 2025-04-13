شكرا لقرائتكم خبر عن ايجيترانس تطلب الاستحوذ على 99.9% من الوطنية لخدمات النقل "نوسكو" والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطارا يفيد برغبة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس الاستحواذ على نسبة 99.9% من إجمالي أسهم الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار - نوسكو، مما سيمنحها القدرة على التحكم الفردي في الشركة.

وتعمل الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس في مصر في عدة أنشطة من بينها ما يلي، أعمال الوكالة الملاحية، شحن وتفريغ الخطوط، الشحن الدولي، التخزين، النقل البري، تنظيف وإصلاح الحاويات.

وفي المقابل تعمل الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار - نوسكو في عدة أنشطة في مصر من بينها ما يلي، أعمال الوكالة الملاحية، شحن وتفريغ الخطوط، النقل البري، التخزين، الشحن الدولي، الأعمال المدنية، واللاشينج.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.