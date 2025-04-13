"مدن" تستعرض 16 منتجًا وخدمة استثمارية في "سعودي فود"

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ويُعد المعرض منصة استراتيجية تجمع قادة التصنيع الغذائي من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة سبل تطوير صناعة الغذاء واستعراض أبرز المستجدات الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الأمن الغذاء ودعم المحتوى المحلي ومجالات التصدير.

أخبار متعلقة محذرًا من أزمة مالية.. مسؤول ألماني يدعو لاتفاق تجاري جديد مع أمريكا خبير في تجارة الذهب: النساء الأكثر شراءً.. والسبائك تتفوق مبيعًا معرض سعودي فود وتستعرض "مدن" من خلال جناحها بالمعرض 16 منتجًا وخدمة صناعية ولوجستية واستثمارية تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم الخطط الإنتاجية والتشغيلية في 39 مدينة صناعية حول المملكة، وتُقدم حلول تمويلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

يذكر أن مشاركة "مدن" في معرض ومؤتمر هذا العام تمثل امتدادًا لنجاح مشاركتها في النسخة الأولى للعام الماضي، وتعكس مشاركتها التزامًا بدعم الابتكار والتطوير في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، وعرض برامج التحول للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية الصناعية مما يسهم في بناء مجتمع صناعي مستدام.

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" كشريك استراتيجي في النسخة الثانية من معرض سعودي فود للتصنيع، والذي يعقد خلال الفترة من 13 - 15 أبريل بالرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.ويُعد المعرض منصة استراتيجية تجمع قادة التصنيع الغذائي من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة سبل تطوير صناعة الغذاء واستعراض أبرز المستجدات الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الأمن الغذاء ودعم المحتوى المحلي ومجالات التصدير.وتستعرض "مدن" من خلال جناحها بالمعرض 16 منتجًا وخدمة صناعية ولوجستية واستثمارية تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم الخطط الإنتاجية والتشغيلية في 39 مدينة صناعية حول المملكة، وتُقدم حلول تمويلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.يذكر أن مشاركة "مدن" في معرض ومؤتمر هذا العام تمثل امتدادًا لنجاح مشاركتها في النسخة الأولى للعام الماضي، وتعكس مشاركتها التزامًا بدعم الابتكار والتطوير في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، وعرض برامج التحول للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية الصناعية مما يسهم في بناء مجتمع صناعي مستدام.