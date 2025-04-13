الاقتصاد

"مدن" تستعرض 16 منتجًا وخدمة استثمارية في "سعودي فود"

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • "مدن" تستعرض 16 منتجًا وخدمة استثمارية في "سعودي فود" 1/2
  • "مدن" تستعرض 16 منتجًا وخدمة استثمارية في "سعودي فود" 2/2

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الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" كشريك استراتيجي في النسخة الثانية من معرض سعودي فود للتصنيع، والذي يعقد خلال الفترة من 13 - 15 أبريل بالرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
ويُعد المعرض منصة استراتيجية تجمع قادة التصنيع الغذائي من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة سبل تطوير صناعة الغذاء واستعراض أبرز المستجدات الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الأمن الغذاء ودعم المحتوى المحلي ومجالات التصدير.

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معرض سعودي فود

وتستعرض "مدن" من خلال جناحها بالمعرض 16 منتجًا وخدمة صناعية ولوجستية واستثمارية تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم الخطط الإنتاجية والتشغيلية في 39 مدينة صناعية حول المملكة، وتُقدم حلول تمويلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
يذكر أن مشاركة "مدن" في معرض ومؤتمر هذا العام تمثل امتدادًا لنجاح مشاركتها في النسخة الأولى للعام الماضي، وتعكس مشاركتها التزامًا بدعم الابتكار والتطوير في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، وعرض برامج التحول للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية الصناعية مما يسهم في بناء مجتمع صناعي مستدام.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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