شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تصاعد أدخنة من محطة مترو روض الفرج بالخط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بالهيئة القومية للأنفاق أن سبب تصاعد أدخنة من محطة مترو روض الفرج كان من أحد الغرق بالمحطة الساعة 23.00 مساء الخميس، وتم إخلاء المحطة ومنع توقف القطارات بها كإجراء احترازى وتم السيطرة على الدخان بمعرفة الأمن الصناعى والحماية المدنية ثم عودة تشغيل القطارات كالمعتاد الساعة 23.50.



وكانت محطة مترو روض الفرج بالخط الثانى للمترو شهدت تصاعد أدخنة كثيفة من قليل، ما أسفر عن إصابة 3 باختناقات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة التحكم، وحاصر رجال الإطفاء النيران وأخمدوا الحريق الذي أسفر عنه 3 حالات اختناق بينهم شرطيان نقلوا إلى مستشفى الساحل.