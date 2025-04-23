الذهب يواصل انخفاضه في المعاملات الفورية ويتراجع 2% إلى 3315.49 دولارا للأونصة

يواصل الذهب انخفاضه في المعاملات الفورية، حيث يتراجع بنسبة 2% إلى 3315.49 دولارا للأونصة.

وسبق وأن تراجع سعر الذهب بنسبة 1.2% مسجلاً 3339 دولار للأونصة بعد أن تجاوز 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى، حيث بدأ المستثمرون في جني الأرباح، ووجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات تصالحية تجاه الصين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، ما هدّأ المخاوف في الأسواق.

ووفق بلومبرغ، بدأت الأسعار في الانخفاض مباشرة بعد بلوغها أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3500.10 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، وذلك مع تحسن شهية المخاطرة، وارتفاع الأسهم، واستقرار السندات والدولار.

وتشجّع المستثمرون على جني الأرباح بعد الارتفاع الحاد للذهب خلال شهر نيسان. وأشار مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً -وهو مقياس لسرعة وشدة تحركات الأسعار- إلى أن الذهب بات في منطقة "الشراء المفرط".

وكان صعود الذهب مدفوعاً بسياسات ترامب العدوانية في الحرب التجارية، وازدياد التوترات الجيوسياسية، والقلق من احتمال إضعافه لقوة الاقتصاد الأميركي. وخفّف الرئيس الأميركي من بعض هذه المخاوف يوم الثلاثاء عندما قال إنه، رغم انزعاجه من بطء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة، فإنه لا ينوي إقالته.