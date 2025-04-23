تسبب حريق غابات في ولاية نيوجيرسي بشمال شرق الولايات المتحدة امس الثلاثاء في إجلاء آلاف السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي، فيما أصبح موقع محطة نووية سابقة في المنطقة المهددة.
وأوضحت خدمة حرائق الغابات بالولاية أن "الحريق امتد إلى مساحة تقارب 34 كيلومترا مربعا، ويهدد أكثر من 1300 مبنى. ولم يتم حتى الآن سوى احتواء حوالي 10% من مساحة الحريق".
وحسب السلطات، فقد انقطعت الكهرباء عن معظم مناطق ناحية بارنيغيت، ولا يزال نحو 25 ألف مستهلك بلا كهرباء. وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وتم فتح ملاجئ في كنيسة ومدرسة ثانوية.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء آلاف السكان بسبب حرائق غابات ضخمة في نيوجيرسي الأميركية واقتراب النيران من محطة نووية سابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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