سويف ترأس قداس عيد مار جرجس في برسا- الكورة

ترأس راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، قداس عيد مار جرجس الذي أقيم في كنيسة مار جرجس برسا- الكورة. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران سويف عظة بدأها بالتعزية لوفاة البابا فرنسيس، ثم عرض لحياة القديس مارجرجس وعذاباته وتضحياته في سبيل تثبيت ايمانه المسيحي، مثنيا على حضور المؤمنين في الكنيسة داعيا اياهم إلى الصلاة والايمان.

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