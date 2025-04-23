أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن "الرسوم الجمركية تضر بنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف". واشار خلال استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، الى أن "الرسوم الجمركية والحروب التجارية تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة المتعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية تضرّ بالتجارة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.