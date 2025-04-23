شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عمر: مصر تحتاج إلى إعلام أقوى وأسرع وأدق والان مع تفاصيل الخبر

قال سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر تحتاج إلى إعلام أقوى وأسرع وأدق.

وأضاف سمير عمر، في حوار حول مستقبل القنوات الإخبارية المصرية مع الميس الحديدي في كلمة أخيرة على ON: هدفي أن تكون القنوات المصرية التي تنطلق من مصر، هي المرجع الأساسي عن ما يدور في مصر، بمعني اسمعوا منا لا تسمعوا عنا.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الذي يخلق أي أزمة في تقديم صورة ما يدور في أي مجتمع هو غياب المعلومة، حيث إن عندما تغيب المعلومة من مصدرها الأساسي، ومن مصدرها الصحيح، يملأ هذا الفراغ، مؤسسات إعلامية ووسائل إعلامية، ليس بالضرورة أن يكون هدفها هو الحقيقة، فنحن بحاجة على أن يكون هناك إعلام على هذا النحو.

ووجه سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر إلى الذين بدأوا تجربة القاهرة الإخبارية، وعملوا فيها فى ظروف ليست سهلة فى ظل أقليم يموج بالتغيرات والصراعات، وحزام نار يحيط بمصر من كل جانب، ووجه أيضا التحية إلى الإعلامى أحمد الطاهرى لما واجهة من صعوبات وقسوة البدايات، وكذلك الزميل عبد اللطيف المناوى وكل منهما أدى دورا مهما وكل من مارس هذه المهنة فى الشركة المتحدة.