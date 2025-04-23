وزير الدفاع بحث مع حبيب سبل التعاون بين مصرف الإسكان "جهاز إسكان العسكريين في الجيش

بحث وزير الدفاع اللواء ميشال منسى مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب سبل التعاون الممكنة بين مصرف الإسكان و"جهاز إسكان العسكريين في الجيش"، في سبيل دعم العسكريين وتمكينهم من الحصول على قروض سكنية. وأكّد منسى خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه في الوزارة، دعمه الكامل لجهود مصرف الإسكان، مشيدًا بالمشاريع التي يعمل عليها لتأمين قروض للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ومشدّدًا على أهمية تسريع الإجراءات لتوسيع الاستفادة منها، خصوصًا في صفوف المؤسسة العسكرية.

من جهته، أوضح حبيب أنّ اللقاء شكّل مناسبة لتهنئة الوزير منسى بمنصبه الجديد وبعيد الفصح المجيد، كما عرض خلالها لآخر خطوات ومشاريع مصرف الإسكان، لا سيما تلك المتعلقة بشروط القروض المدعومة من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، والتعديلات الأخيرة التي أقرّها مجلس الإدارة لتسهيل القروض وتسريع إنجازها. وأشار إلى أنّ منصّة مصرف الإسكان الإلكترونية أصبحت متاحة يوميًا على مدار الساعة لتقديم الطلبات، لافتًا إلى المفاوضات الجارية مع "صندوق قطر للتنمية" في ضوء الزيارة الأخيرة إلى الدوحة، حيث تمّ عرض الملف على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بإعادة تفعيل القروض لمختلف اللبنانيين.