شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عمر: أتمنى تقديم تجربة ناجحة فى قنوات مصر الإخبارية تليق ببلدنا العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكاتب الصحفى سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر إلى زملائه فى قناة "سكاي نيوز عربية"، بعد أن قضى فى هذه المحطة 13 عاما، متابعا: "أوجه الشكر أيضا للفريق المؤسس لقناة القاهرة الإخبارية، خاصة أن القناة بدأت فى ظروف صعبة فى ظل إقليم يموج بالصراعات، والزميل أحمد الطاهري والأستاذ عبد اللطيف المناوي".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون: "عودتي إلى العمل فى مصر تشبه لاعب الكرة المحترف وعودته إلى المنتخب الوطني.. وأتمنى أن أقدم تجربة ناجحة فى قنوات مصر الإخبارية".

وتابع الكاتب الصحفي سمير عمر: "أتمنى تقديم إعلام يليق بمصر العظيمة، ويليق بأهمية هذه المهنة ودورها فى رفع معدلات الوعي وتعميق القيم الإنسانية.. ومصر تحتاج إلى إعلام أقوى وأسرع".