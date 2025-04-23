أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأنّ "مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفضوا خلال اجتماع المجلس المصغر (الكابينت) توسيع العملية العسكرية في غزة بشكل فوري"، مضيفة "اجتماع الكابينت شهد جدالا وشجارا بين القيادات ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هاجم رئيس الشاباك رونين بار".
وذكرت القناة أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعترض على الخلافات في الكابينت وقال إنه يجب عقد اجتماع الخميس لاتخاذ قرارات".
من جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنّ "سموتريتش هاجم رئيس الأركان إيال زامير بالكابينت وقال إن من لا يمكنه تنفيذ المهام فليذهب إلى البيت"، كما ذكرت أنّ سموتريتش "هاجم رئيس الأركان ورئيس الشاباك بسبب إدارة الحرب في غزة وخرج من الجلسة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش هاجم رئيس الأركان ورئيس الشاباك باجتماع للكابينت بسبب إدارة حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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