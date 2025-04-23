يعقوب: لا يزال البعض يتحدث عن نزع السلاح والشهداء يتساقطون من الجيش والمدنيين

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، انه "على رغم انشغالات الناس بالانتخابات البلدية والاختيارية لا يزال البعض لا يتحدث الا عن نزع السلاح والشهداء يتساقطون من الجيش والمدنيين والاعتداءات الصهيونية مستمرة".
واشار الى أن "هذا المنطق يعتبر ان الجولاني ( الرئيس السوري احمد الشرع) رفيق ويتمنى فشل المفاوضات الاميركية الإيرانية ويربط بناء الدولة بنزع السلاح وان الوصاية الاميركية سيادة"، مشددا على ان "ما قاله قائد الجيش العماد رودولوف هيكل ان الحزب متعاون والمشكلة هي إسرائيل".
ورأى أن "المطلوب إظهار موقفكم المعادي الواضح لإسرائيل لربما صدقكم الناس ويصبح النقاش وطنيا ومقبولا".
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