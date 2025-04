عصام شرف يدعو إلى بناء مجتمع المستقبل المشترك انطلاقًا من القيم الثقافية الصينية

شدّد رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق وسفير الثقافة الصينية، عصام شرف، على أهمية إدراك القوة الاقتصادية والنفوذ العالمي للصين، إلى جانب قدرتها الفريدة على تحقيق التوازن بين القوة والتعاون، مؤكدًا أن استعداد الصين لمساعدة الآخرين، من خلال قيمها الثقافية المتجذرة في الانسجام والتعاون، يميزها على الساحة العالمية.

وفي مقال له في وكالة شينخوا الصينية، أعلن شرف قراره استكشاف التحديات العالمية المعاصرة، ودراسة كيف يقدم النهج الحضاري الفريد للصين وقيمها الثقافية الراقية منظوراً مميزاً للتغلب على هذه التحديات. وأوضح أن العالم اليوم على مفترق طرق، حيث لا يمكن لأي بلد أو إقليم أن يواجه التهديدات العالمية بمفرده، مشددًا على أن الإنسانية واحدة ويجب أن تعمل وتتعاون كجسم واحد.

واستشهد شرف بالمؤرخ أرنولد توينبي ومفهومه "التحدي والاستجابة"، الذي يفيد بأن الحضارات تزدهر عندما تستجيب بحكمة وذكاء للتحديات، وتتدهور عندما تفشل في ذلك، مؤكدًا أن التصدي للتهديدات الوجودية يتطلب رؤية واضحة للمستقبل وبناء مجتمع عالمي أكثر تناغماً وتعاوناً، وهو ما يندرج في إطار نداء العصر، كما أكده الرئيس الصيني شي جين بينغ، ببناء مجتمع المستقبل (المصير) المشترك.

وتناول شرف ثلاثة أسئلة محورية في هذا السياق: ما هو مفهوم مجتمع المستقبل المشترك؟ ما هي التغييرات المطلوبة في العلاقات الدولية؟ وكيف يمكن تحقيق هذا المجتمع؟ مشيرًا إلى أهمية السيادة المتساوية بين الدول، التعاون الديمقراطي في إدارة الشؤون العالمية، والتعامل مع تنوع الحضارات كمحرك لتقدم الإنسانية لا كعامل صراع.

كما أكد ضرورة تطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية يشمل: الابتعاد عن الصراعات العسكرية، التركيز على التحديات غير التقليدية مثل المناخ والصحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والحوكمة المتوازنة عالميًا.

واعتبر شرف أن تحقيق الرخاء العالمي المشترك يتطلب آليات تعزز الثقة والسلام والتنمية عالميًا، مشيرًا إلى المبادرات الصينية الأربع: "مبادرة الحزام والطريق"، "مبادرة الحضارة العالمية"، "مبادرة الأمن العالمي"، و"مبادرة التنمية العالمية"، كركائز أساسية لبناء هذا المجتمع.

ورأى أن هذه المبادرات تمثل حزمة متماسكة تمهد الطريق لنظام عالمي جديد يحكمه الحوار والقواعد والتعددية الحقيقية، وترتبط جذورها العميقة بالثقافة الصينية.

وأكد شرف، بصفته سفير الثقافة والتناغم للمنتدى العالمي حول ثقافة "He He" لعام 2024، أن هذه الثقافة تمثل جوهر القيم الإنسانية التي تقوم عليها المبادرات الصينية، مشيرًا إلى أن "He" تعني الانسجام والتوازن، في حين تعني "He" الثانية التقارب والوحدة، وهو ما يعكس رؤية ثقافية تتبنّى الانفتاح والعيش في وئام.

وختم شرف مقاله بالدعوة إلى استخلاص العبر من الماضي وتوظيف القيم الثقافية لبناء مستقبل أفضل، قائلاً: "المستقبل ليس زمنًا ننتظره، المستقبل واقع نصنعه".