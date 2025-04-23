لابيد: الحكومة التي تشجّع على التهرّب من الخدمة العسكرية تفقد ثقة الجنود بها

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على أنّ الحكومة، ما لم تعمل على تقديم خطة بديلة لليوم التالي في غزة، فلن تكون قادرة على تحقيق الانتصار.
وأضاف أنّ الحكومة التي تشجّع على التهرّب من الخدمة العسكرية، إنما تفقد تدريجيًا ثقة الجنود بها.
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