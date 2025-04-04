ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لتمديد عمل تيك توك 75 يوما إضافية

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا لتمديد عمل تيك توك 75 يوما إضافية، مؤكدا "أحرزنا تقدما هائلا بشأن صفقة تيك توك".

أكد ترامب "أتفهم أن الصين ليست سعيدة بالرسوم الجمركية"، مشيرا " أتطلع للعمل مع الصين وتيك توك للتوصل لاتفاق".

أضاف ترامب " لا نريد إغلاق تيك توك".

ويواجه تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو، إمكانية الحظر في الولايات المتحدة إذا لم توافق شركته الأم الصينية "بايت دانس" على صفقة بحلول 5 أبريل الجاري.

وفي يناير، توقف التطبيق عن العمل لأقل من يوم قبل أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُؤجل تطبيق قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة وإلا سيُحظر في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن روابط المنصة بالصين.