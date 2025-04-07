شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صواريخ من غزة تهز تل أبيب.. والاحتلال يعلن اعتراض معظمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة، زاعمًا أنه تم اعتراض معظمها دون تحديد دقيق لعدد الصواريخ التي تم إسقاطها أو التي سقطت بالفعل.

وأوضحت، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن صفارات الإنذار دوت في عشرات المواقع بمحيط تل أبيب الكبرى، بما يشمل ما تُعرف بمنطقة "غوش دان"، وكذلك أسدود وعسقلان ويَفنه، جنوب تل أبيب.

وأضافت أبو شمسية أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، نقلًا عن شهود عيان، تحدثت عن مشاهدة ستة اعتراضات صاروخية على الأقل في سماء تل أبيب، وفيما يتعلق بالخسائر، أوضح الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يتلق حتى اللحظة بلاغات عن إصابات، إلا أنه يقوم بعمليات مسح في أربع مناطق مختلفة سقطت فيها الصواريخ أو بقايا الاعتراضات.

وأكدت مراسلتنا أن الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع طواقم الإسعاف وخبراء المتفجرات، تواصل عمليات التأكد من عدم وجود مخلفات أو أضرار جسيمة، مطالبة الإسرائيليين بعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة.