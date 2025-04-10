شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: ماكرون مُغرم بالحضارة المصرية وجولته في خان الخليلي دعاية كبيرة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن تصميم زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر كان مميز للغاية وموقف جدا، قائلا: "ماكرون حينما وصل للمتحف المصري أجرى جولة، وهو مغرم بالحضارة المصرية ومعجب بالمتحف من أول التصميم والعرض المتحفي".

وأشار وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن الرئيس ماكرون وجه الكثير من الاسئلة خلال جولته بالمتحف المصري وكان في صعوبة في مجاراة الرئيس ماكرون في الرد على الاسئلة في الوقت المتاح، لافتا إلى أن الانتقال إلى خان الخليلي كان بطريقة لم يتوقعها أحد وكان في استقبال حافل عاطفي ومتقارب.

وأضاف وزير السياحة والاثار، أن طابع تأمين الزيارة كان في شكل راقي وتأمين الموكب كان في مسافات صغيرة وقريبة جدا واحتفاء المواطنين بالرئيس السيسي وماكرون كان مميزا وطبيعيا وتم تأمين الجولة في خان الخليلي من المواطنين قبل الاجهزة الأمنية، مؤكدا أن جولة الرئيس ماكرون في خان الخليلي دعاية جيدة للسياحة المصرية ومصر تعيش حالة من الاستقرار التي تعد بمثابة دعاية للسياحة.

وأشار وزير السياحة والاثار، إلى أن استعدادات افتتاح المتحف الكبير تسير على قدم وساق والاحتفال سيكون لها طابع عالمي وفيه ضيوف من الخارج، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير يستقبل 7 آلاف زائر يوميا في الافتتاح التجريبي، والافتتاح التجريبي لنظام تشغيل منطقة الاهرامات بدأ ناجحا ولكن حدثت أمور غير لائقة والمشهد الخلافي الذي حدث أثناء تجربة نظام تشغيل الاهرامات لم يستمر سوى 15 دقيقة.

