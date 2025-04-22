الروشتة الغذائية لليوم التالي لشم النسيم.. جدول لتنظيف المعدة واستعادة التوازن

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُخلّف ولائم شم النسيم المحملة بالفسيخ والرنجة آثارًا ثقيلة على الجهاز الهضمي، حيث يُصاب البعض بعسر هضم وانتفاخ واحتباس سوائل، ومع صباح اليوم التالي، تبدأ رحلة البحث عن الراحة الداخلية واستعادة التوازن، ولا تقتصر هذه الرحلة على تناول بعض المشروبات فقط، بل تحتاج إلى حمية غذائية متكاملة تخفف العبء عن الكبد والمعدة.

خطوة أولى لاستعادة توازن الجهاز الهضمي

تُشدّد الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية العلاجية، على أهمية البداية الخفيفة، وتقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يجب بدء اليوم بكوب كبير من الماء الفاتر مع بضع قطرات من الليمون؛ هذا يُعيد تنشيط الكبد، ويبدأ عملية التنقية الطبيعية.

وتُضيف أنه يُفضل الامتناع تمامًا عن تناول أي أطعمة دسمة أو بها ملح زائد خلال هذا اليوم، لأن الجسم لا يزال يعاني من تراكم السموم واحتباس الصوديوم.

سر تنشيط الكبد بعد الولائم

توصي الدكتورة شيماء بالإكثار من تناول السوائل الطبيعية طوال اليوم، وعلى رأسها:

ماء الليمون

مغلي النعناع

مشروب الزنجبيل الطازج

ماء دافئ مضاف إليه ملعقة صغيرة من خل التفاح

وتُعلق أن كل هذه المشروبات تُساعد الكبد على طرد السموم، كما تُسهم في تقليل الانتفاخ وتسهيل الهضم.

الخضروات الورقية تساهم في تهدئة الجهاز الهضمي وتنشيط الجسم

يُشجّع خبراء التغذية على تناول السلطات الورقية مثل الجرجير، والخس، والسبانخ، والخيار، وتُشير خفاجي إلى أن الوجبة المثالية في هذا اليوم يجب أن تكون غنية بالخضروات الطازجة، لأنها تمد الجسم بالألياف والفيتامينات وتُسهل عمل الجهاز الهضمي.

تُشكّل الفواكه عنصرًا أساسيًا

تُوصى خبيرة التغذية العلاجية بدمج الفواكه الخفيفة في الوجبات، مثل:

التفاح الأخضر

الكيوي

البطيخ

الأناناس

وتُوضح شيماء خفاجي أن هذه الفواكه تُساعد على تنظيف المعدة، كما أن البطيخ غني بالسوائل ويساهم في تعويض الجفاف الناتج عن الأملاح.

جدول غذائي متكامل لتخفيف العبء

أوصت خفاجي بنموذج لجدول غذائي كامل لهذا اليوم عبارة عن:

الإفطار: كوب ماء دافئ + ثمرة تفاح + شوفان بالحليب النباتي

سناك: حفنة مكسرات نيئة + شاي أخضر

الغداء: طبق شوربة عدس + سلطة خضراء كبيرة + قطعة صغيرة من السمك المشوي

سناك: كوب زبادي خالي الدسم + ملعقة عسل

العشاء: بيضة مسلوقة + شرائح خيار وطماطم + خبز سن

وتُنبّه أخصائية التغذية العلاجية إلى أن هذا الجدول يُناسب الجسم في هذه المرحلة، حيث يمتنع عن الدهون ويُحفز على الراحة المعوية.

تحذيرات من المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة

يُحذّر الخبراء من تناول المشروبات الغازية أو القهوة الثقيلة أو الأطعمة الجاهزة، مؤكدين أنها تؤدي إلى جفاف إضافي للجسم وتُبطئ عملية التعافي، وتُضيف الدكتور شيماء أنه يجب الابتعاد أيضًا عن السكريات الصناعية والعصائر المعلبة، والتركيز فقط على ما هو طبيعي ومنزلي.

نشاط بدني خفيف يعزز الدورة الدموية

تُشجّع خفاجي على ممارسة حركة خفيفة مثل المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة في الهواء الطلق، حيثُ تقول إن المشي بعد الإفطار أو الغداء يُحفّز الدورة الدموية، ويُساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي من خلال العرق والتنفس.