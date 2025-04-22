شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير للدولار والأسهم الأمريكية.. والمخاوف تتزايد والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

نتائج الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة مع انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الاثنين.يأتي هذا مع تزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وانتقاداته القوية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر2% في نهاية التعاملات، ليقل بنسبة 16 عن مستواه القياسي الذي تم تسجيله منذ شهرين.كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 5ر2% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر2%.وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مسيرة التراجع قبل صدور تقارير نتائجها المالية للربع الأول خلال الأيام المقبلة.

ورغم التراجع الحاد الذي شهده مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 14% منذ أعلى مستوياته في بداية العام، فإن التوقعات تشير إلى احتمال انتعاش وول ستريت خلال الفترة المقبلة.

