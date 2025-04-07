شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يهتفون: "سيسى سيسى".. والرئيس يرد التحية لهم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 11:42 م

"سيسى .. سيسى" .. هتافات المصريين للرئيس السيسى، أثناء قيامه بجولة بصحبة الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون، فى خان الخليلى بالقاهرة، حيث رد الرئيس السيسى التحية لهم بابتسامة وملوحا بيده لهم.

كما هتف المواطنين :"بنحبك ياريس ..بنحبك ياريس.. أهو أهو أهو الرئيس السيسى أهو .. بنبحك يا سيسى.. بنحبك يا ريس.. منور يا ريس".

ودعا أحد المواطنين للرئيس السيسى، قائلا:" ربنا يحميك وينصرك على مين يعاديك يارب".

وأعلن الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، وصوله للأراضي المصرية، في زيارة رسمية مساء اليوم الأحد.



