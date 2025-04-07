شكرا لقرائتكم خبر عن "ربنا يخليك لمصر".. مواطن يعبر عن فرحته بعد رؤية الرئيس السيسى بخان الخليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى الأحد، 06 أبريل 2025 11:09 م

أبدى مواطن مصرى فرحته عقب رؤيته الرئيس السيسى، أثناء القيام بجولة بصحبة الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون، فى خان الخليلى بالقاهرة، قائلا: "منور منطقتك ياريس"، وهتف :"بنحبك ياريس.. بنحبك ياريس". وهتف المواطنون بخان الخليلى: "أهو أهو أهو الرئيس السيسى أهو.. بنبحك يا سيسى.. بنحبك يا ريس.. منور يا ريس". كما استوقف بائع عجوز الرئيس الفرنسى وصافحه، ودعا له أحد الأهالى قائلا: "ربنا يخليك لمصر يارب ياريس ويكرمك".

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