شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة للتعامل مع الآثار الجانبية للكورتيزون والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن 3 نصائح هامة للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون والتى تشمل " تناول الدواء صباحا مع وجبة الإفطار لتقليل عسر الهضم وحرقان المعدة، الإلتزم بنظام غذائى متوازن، ويجب ممارسة الرياضة لتجنب زيادة الوزن - لا توقف الدواء فجأة واستشر الطبيب لتقليل الجرعة.

وفى السياق حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبياً «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطاً من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم. ​

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وقالت هيئة الدواء المصرية الهيئة إن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعدك على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص. ​

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وأوضحت أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدى، ونبهت هيئة الدواء المصرية إلي خطورة الإفراط فى استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفاً في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم. ​