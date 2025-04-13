شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 13 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 13-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:42
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:55
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:52
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:07 م
وقت صلاة العشاء 7:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:25
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