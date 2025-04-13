شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأحد، 13 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 13-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:00 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:42 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:49 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 3:55

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:52

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:25 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:25

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