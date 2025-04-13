أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-4-2025 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-4-2025 بمحافظات الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 13 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 13-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:00  ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء  7:42

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:55
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:39  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:52
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة  العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:07 م
وقت صلاة العشاء 7:25 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:04  ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:25

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements