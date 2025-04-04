شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

أعلن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر عن غلق ميناء الغردقة البحري يوم الاربعاء الماضى، نتيجة لسوء حالة الطقس، حيث شهدت المنطقة سرعة في الرياح وارتفاعاً ملحوظاً في الأمواج.

وتسببت سوء حالة الطقس بتوقف حركة الملاحة البحرية الداخلية للمراكب الصغيرة والكبيرة في محيط مدينة الغردقة، مما جعل من غير الممكن القيام بأي رحلات بحرية يوم الاربعاء الماضى .



