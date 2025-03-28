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محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة

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  • محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة 1/2
  • محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة العوير بدبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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