"بي بي سي" اعلنت أنها تواجه تحديا غير مسبوق في تمويل محتواها بسبب انخفاض الإيرادات السنوية

أعلنت هيئة البث البريطانية (بي بي سي) أنها تواجه "تحديا غير مسبوق في تمويل محتواها بسبب انخفاض الإيرادات السنوية بمقدار مليار جنيه استرليني (1,3 مليار دولار) خلال 15 عاما".

ولفتت هيئة البث البريطانية العامة إلى أنه "من دون تدخل، سيكون من الصعب الحفاظ على الطموح الحالي وحجم المحتوى"٬ مضيفة "لكننا وصلنا إلى الحد الأقصى من المكاسب المستقبلية الكبيرة لهذه المقاربة"، مشيرة إلى أن هيئة البث البريطانية تواجه حاليا "تحديا غير مسبوق في تمويل المحتوى مع تراجع شراكات الإنتاج المشترك مع هيئات البث العالمية وشركات الإعلام في مختلف قطاعات الصناعة".

ودعت "بي بي سي" الحكومة إلى ضمان "قدرتها على البقاء على المدى الطويل من خلال "تمويل كافٍ وموثوق يمكّنها من تلبية الحاجات المتغيرة لجمهورها".

ومن المتوقع أن تصل إيرادات المجموعة في 2025/2026 إلى 6,1 مليارات جنيه استرليني، مع عجز متوقع مقداره 33 مليون جنيه استرليني، بحسب الخطة الاستراتيجية.