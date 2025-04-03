شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحديث جهاز Mac إلى macOS Sequoia 15.4 .. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تحديث نظام macOS إلى أحدث إصدار أمرًا ضروريًا للحفاظ على أداء جهاز Mac وتحقيق أقصى استفادة من ميزاته الجديدة. في هذه المقالة، سنتعرف على كيفية تحديث جهاز Mac إلى macOS Sequoia 15.4، والإجراءات التي يجب اتباعها للتحقق مما إذا كان التحديث متاحًا لجهازك.

1. التحقق من التحديث

قبل البدء في عملية التحديث، يجب أولًا التحقق مما إذا كان جهازك يدعم إصدار macOS Sequoia 15.4.

خطوات التحقق من التحديث:

1. افتح إعدادات جهازك: قم بالضغط على الأيقونة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، ثم اختر "الإعدادات" (Settings).

2. انتقل إلى قسم عام: في نافذة الإعدادات، اضغط على "عام" (General).

3. اختر تحديث البرامج: تحت قائمة "عام"، اختر "تحديث البرامج" (Software Update).

4. التحقق من وجود التحديث: اضغط على "التحقق من وجود تحديث" (Check for Update) لمراجعة ما إذا كان macOS Sequoia 15.4 متاحًا للتنزيل.

إذا كان التحديث متاحًا، سترى إشعارًا يُظهر خيار "تنزيل وتثبيت" (Download and Install).

2. لماذا يجب التحديث؟

تعتبر تحديثات macOS ضرورية لتحسين الأداء، وتوفير ميزات جديدة، بالإضافة إلى معالجة أي مشاكل أمان قد تواجه المستخدم. يشمل التحديث إلى macOS Sequoia 15.4 العديد من المزايا الجديدة، مثل تحسينات في أداء النظام، إضافة ميزات جديدة لسهولة الاستخدام، ومعالجة بعض الثغرات الأمنية التي قد تكون موجودة في الإصدارات السابقة.

3. متطلبات التحديث

قبل تنزيل التحديث، تأكد من أن جهاز Mac الخاص بك يلبي المتطلبات الأساسية التالية:

- مساحة تخزين كافية: تأكد من وجود مساحة تخزين كافية لتثبيت التحديث.

- اتصال إنترنت مستقر: يُفضل أن يكون لديك اتصال إنترنت مستقر وسريع لتحميل التحديثات.

4. خطوات تثبيت التحديث

بعد التحقق من التحديث وتأكيد أنه متاح لجهازك، يمكن البدء في تنزيل وتثبيت macOS Sequoia 15.4.

1. ابدأ التحميل: اضغط على "تنزيل وتثبيت" (Download and Install) في نافذة التحديث.

2. اتبع التعليمات: قد يُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بجهازك للموافقة على التثبيت.

3. إعادة تشغيل الجهاز: بمجرد اكتمال التحميل، سيقوم جهازك بإعادة التشغيل لتثبيت التحديث. تأكد من أن جهازك متصل بالطاقة أثناء عملية التثبيت.

5. ما الذي يمكن توقعه بعد التحديث؟

بعد اكتمال التثبيت، ستلاحظ العديد من التحسينات في أداء جهازك. قد تجد أن بعض التطبيقات قد تم تحديثها لتتناسب مع الإصدار الجديد، بالإضافة إلى واجهة المستخدم التي قد تكون قد حصلت على بعض التحسينات.

6. نصائح إضافية

- احتفظ بنسخة احتياطية: قبل إجراء أي تحديث كبير، من الأفضل دائمًا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك باستخدام Time Machine أو أي خدمة تخزين سحابي.

- تحديثات إضافية: بعد تثبيت macOS Sequoia 15.4، تحقق من وجود تحديثات إضافية للتطبيقات من App Store أو من خلال "تحديث التطبيقات" (App Updates).