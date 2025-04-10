شكرا لبحثكم عن خبر شرطة سير العاصمة عدن تعلن توقفها عن العمل بسبب الاعتداء على القلعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إضراب شامل لشرطة المرور بالعاصمة عدن احتجاجاً على اعتداء طال مدير عام شرطة المرور

عدن - خاص

أعلن منتسبي شرطة المرور في العاصمة عدن، اليوم، عن تنفيذ إضراب شامل، احتجاجاً على واقعة الاعتداء التي تعرض لها مدير عام شرطة المرور العميد عدنان القلعة، من قبل جنود يتبعون قوات الأمن الخاصة التابعة لقائد القوات الخاصة فضل باعش فب نقطة العريش بمديرية خور مكسر .

وأوضح مصدر مسؤول في إدارة شرطة المرور ، أن العميد القلعة تعرض للاعتداء واحتجازه ، أثناء تأديته لمهامه الرسمية في أحد شوارع العاصمة عدن ، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون واعتداءً مباشراً على هيبة الدولة ورجال المرور.

وأضاف المصدر أن كافة إدارات وأقسام شرطة المرور أوقفت أعمالها، باستثناء الحالات الطارئة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين في الحادثة. وأكد أن منتسبي شرطة المرور لن يستأنفوا عملهم إلا بعد تقديم الاعتذار الرسمي ومحاسبة الجناة وفقاً للقانون.

ودعت إدارة المرور الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تقوض جهود فرض النظام والقانون في العاصمة عدن .