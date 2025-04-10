خالد النمر: “الكرش” يهدد القلب والدماغ.. وأدوية الحموضة قد تضعف العظام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مخاطر تراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن، مؤكدًا أن ازدياد حجم “الكرش” يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

وأشار النمر إلى أن الوقاية من هذه المخاطر تتطلب اتباع نمط حياة صحي يشمل إنزال الوزن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحرص على الغذاء الصحي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الدورية لمراقبة المؤشرات الحيوية ذات الصلة.

وفي جانب آخر، نبه الدكتور النمر إلى مخاطر الاستخدام المزمن لأدوية الحموضة مثل “النيكسيوم” و”البانتوزول”، موضحًا أنها قد تؤدي مع الوقت إلى زيادة احتمال الإصابة بهشاشة العظام وكسور الورك والرسغ والفقرات، خاصة لدى كبار السن.

وشدد على أهمية مراقبة كثافة العظام بشكل دوري لدى مستخدمي هذه الأدوية لفترات طويلة، داعيًا إلى مراجعة الطبيب المختص لتقييم الحاجة للاستمرار في تلك الأدوية، وإيجاد البدائل المناسبة عند الضرورة.

وتأتي هذه التوصيات في إطار الجهود المستمرة للتوعية بالمخاطر الصحية المرتبطة بأنماط الحياة والعلاج الدوائي طويل الأمد، وضرورة الوقاية المبكرة لتفادي المضاعفات الجسيمة.

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