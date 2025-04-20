شكرا لقرائتكم خبر عن لما حد بيلمسك بيتكهرب.. اعرف الأسباب الطبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 12:00 ص

قد يتعرض البعض لكهرباء البعض، وهناك أسباب عملية وطبية لهذا الأمر يقدمها الدكتور غريب فاوي استشاري المخ والأعصاب في جامعة الزقازيق.

أكد أنه من ناحية طبية وعلمية لفهم سبب "تكهرب" الإنسان:

1. الكهرباء الساكنة في جسم الإنسان (Static Electricity)

من ناحية طبية، الجسم مش بيولّد كهرباء بنفسه بشكل يسبب "تكهرب"، لكن اللي بيحصل هو تراكم شحنة كهربائية ساكنة على سطح الجلد بسبب عوامل خارجية زي الاحتكاك.

الجلد فيه مستقبلات عصبية حساسة جدًا، ولما يحصل تفريغ شحنة فجائية (مثل لمس معدن)، بتمر شحنة كهربائية للجلد فجأة، وده يسبب:

شعور بالوخز أو صدمة قصيرة.

نادرًا، ألم بسيط أو شد عضلي مؤقت في الإصبع أو الذراع.

2. الشحنات الكهربائية في الجسم بشكل عام

من الناحية البيولوجية:

الجهاز العصبي كله بيعتمد على الكهرباء:

السيالات العصبية عبارة عن إشارات كهربائية تنتقل بين الخلايا العصبية (بفعل حركة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم).

أي خلل في توازن هذه الأيونات ممكن يسبب أعراض مثل التشنجات، التنميل، أو الرجفان.

لكن هذه الكهرباء داخل الجسم لا علاقة لها بـ"تكهرب" الجلد من الخارج.

3. الحالات الطبية اللي ممكن تخلي الشخص يحس بشحنات أو "تكهرب" بدون سبب خارجي

إذا شعرتِ بشعور "تكهرب" متكرر أو داخلي، فقد يكون السبب:

أ. التهابات الأعصاب أو اعتلالها (Neuropathy)

تسبب شعور بوخز أو صدمات كهربائية صغيرة.

شائع عند مرضى السكري، أو نقص فيتامين B12.



ب. متلازمة الألم العضلي الليفي (Fibromyalgia)

يسبب إحساس بوخز أو ألم يشبه الكهرباء في مناطق معينة من الجسم.



ج. التصلب المتعدد (Multiple Sclerosis)

مرض عصبي قد يسبب "صدمة كهربائية" عند تحريك الرقبة (يُعرف بعلامة "Lhermitte’s sign").



د. نقص الكالسيوم أو المغنيسيوم

يسبب تهيج في الأعصاب والعضلات وقد يظهر كشعور بالكهرباء.

4. متى نراجع الطبيب؟

لو كان "الإحساس بالكهرباء" متكرر أو يحدث دون لمس أشياء أو في حالة راحة، أو يصاحبه:

تنميل في الأطراف

ضعف عضلي

صداع

فقد توازن أو رؤية

إحساس بالحرق أو الألم العصبي.

فحوصات طبية مهمة

إليك قائمة بالفحوصات الطبية اللي ممكن يطلبها الطبيب لو كنتِ بتحسي بشعور متكرر أو غريب بالكهرباء في الجسم:

1. تحاليل الدم الأساسية:

- سكر الدم صائم وتراكمي

للكشف عن السكري، لأن ارتفاع السكر يسبب تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي السكري).

- فيتامين B12

نقصه يسبب التنميل والإحساس بصدمات كهربائية في اليدين والقدمين.

- فيتامين D

نقصه ممكن يؤدي إلى ضعف العضلات وشعور بالألم العصبي.

- الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم

نقص المعادن دي يؤثر على وظائف الأعصاب والعضلات.

- وظائف الغدة الدرقية (TSH, T3, T4)

اضطراب نشاط الغدة ممكن يسبب أعراض عصبية مثل الشعور بالكهرباء أو التنميل.

2. تخطيط الأعصاب والعضلات (Nerve Conduction Study & EMG)

اختبار خاص بقياس سرعة وكفاءة نقل الإشارات العصبية.

مفيد لتشخيص:

التهاب الأعصاب

متلازمة النفق الرسغي

الاعتلال العصبي الطرفي

3. تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

إذا شك الطبيب في أمراض مثل:

التصلب المتعدد (MS)

مشاكل في الحبل الشوكي أو الرقبة

ضغط على الأعصاب (مثل انزلاق غضروفي)

4. تخطيط للمخ (EEG)

في بعض الحالات النادرة، لو في تشنجات كهربائية في الدماغ أو أعراض تشبه النوبات.

متى تطلب الفحص فورًا؟

لو ظهرت مع الكهرباء أعراض زي:

دوخة أو فقد توازن

ضعف عضلي مفاجئ

تنميل دائم

ألم عصبي شديد

فقدان الإحساس أو الإحساس بالبرودة أو الحرارة بشكل غير طبيعي