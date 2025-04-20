السعودية | الجمعية السعودية للزهايمر توقع اتفاقية تعاون مع شركة متخصصة لتقديم الرعاية المنزلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – الرياض

في إطار جهودها المستمرة لتوفير رعاية متكاملة وشاملة لمرضى ألزهايمر، وقّعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر اتفاقية تعاون مع إحدك الشركات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية المنزلية؛ وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيدين من خدمات الجمعية، ومن باب المسؤولية الاجتماعية، وتقديم الخدمات الطبية والتمريضية المُقدمة داخل بيئة المريض.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل حصول مرضى الزهايمر على رعاية صحية متخصصة تلائم احتياجاتهم، ومتابعة الحالة الصحية التي تُسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للجمعية رنا المرعي والرئيس التنفيذي للشركة محمد السنان، حيث أكد الجانبان أهمية هذا التعاون في دعم الأسر التي ترعى مرضى الزهايمر، وتقديم حلول صحية مرنة تسهم في التخفيف من الأعباء اليومية، بما يعزز من التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الصحي.

يذكر أنّ الجمعية تعرض خدماتها من خلال التواصل على الأرقام 0112143838 و 0112443092 ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa والمقر الرئيسي للجمعية.

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