السعودية | “موان” يشارك في أسبوع البيئة 2025 تحت شعار “بيئتنا كنز”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” في فعاليات أسبوع البيئة 2025 الذي يُقام هذا العام تحت شعار “بيئتنا كنز”، خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل، تأكيدًا على دوره المحوري في تطوير منظومة إدارة النفايات والحد من التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة.

وتتضمن مشاركة “موان” جناحًا تفاعليًا ضمن المعرض المصاحب، يُسلّط الضوء على أثر المركز في قطاع إدارة النفايات من خلال استعراض أولويات القطاع التي يقودها، كالحد من إنتاج النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير؛ بهدف زيادة الوعي المجتمعي بممارسات الإدارة السليمة للنفايات.

وشارك الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله السباعي ضمن جلسة حوارية بعنوان “دور المراكز الوطنية البيئية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة”، استعرض خلالها جهود “موان” في رسم ملامح مستقبل بيئي مستدام، مؤكّدًا أهمية تكامل الأدوار مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.

وتعكس هذه المشاركة التزام “موان” بدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال شراكات نوعية ترفع كفاءة إدارة النفايات، وتدعم الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

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