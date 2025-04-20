السعودية | الأمن البيئي يشارك في معرض “أسبوع البيئة 2025” بمدينة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي بجناح تعريفي وتوعوي في معرض أسبوع البيئة 2025، لتعزيز أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وذلك خلال الفترة (20-26 أبريل 2025م) بمدينة الرياض.

وتستعرض القوات في المعرض الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “بيئتنا كنز”، الآليات والتقنيات المزودة بتقنيات الذكاء الاصنطاعي في المنظومة الأمنية لحماية ومراقبة البيئة، والمهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بها ومناطق انتشارها في المملكة، ودورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية، لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.

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