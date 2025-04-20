شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث الألياف النباتى الأمثل لراحة المعدة والهضم والان مع تفاصيل الخبر

الطعام الغني بالألياف هو الطعام المثالي لصحة هضمية رائعة، فلابد من أن تعتمد في نظامك الغذائي على الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب والبذور، تلك التي تعد مليئة بالألياف القابلة للذوبان، لأن لها الكثير من الفوائد الصحية، والتي من بينها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والقدرة على السيطرة على مستويات سكر الدم، فضلاً عن تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي وضبط مستويات الكوليسترول وخفض قدر الإمكان. كما أنها لا تبطئ عملية الهضم وتشارك بالشبع أفضل وأسرع، وبالتالي تساعد على الحفاظ على وزنك أيضًا.

أنواع من الحبوب والبقوليات الغنية بالألياف

هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبية المعني بالصحة العامة والأمراض. تابع التقرير موضحًا أن هناك أنواعًا من الحبوب والبقوليات التي تعد أليافًا صحية عالية التأثير وتعزز من صحة المعدة والأمعاء، والتي من بينها:

- الحمص: المعروف بغناه بالألياف والبروتين والمصدر الهام والجيد لحمض الفوليك وفيتامين ب ٦. كما أنه يوفر حوالي 14% من الاحتياج اليومي من خلال تناول كوب واحد منه. كما أنه يحتوي على أكثر من أربع جرامات من الألياف القابلة للذوبان للكوب الواحد، وهو ما يعزز من الصحة الهضمية.

- العدس: لا شك أحد أهم البقوليات الغنية بالعناصر والألياف الصحية. يوفر الكوب الواحد منه 20% من الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على البروتين والألياف الغذائية غير قابلة للذوبان، فضلاً عن أنه يوفر حوالي 5 جرام كاملة من الألياف.

- الشوفان: مصدر هام للألياف وغذاء صحي للقلب، يحتوي على البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والمنجنيز. كان يحتوي على مضادات أكسدة صحية تخفض ضغط الدم وتسهل الهضم، ويحتوي على كم هائل من الألياف القابلة للذوبان.

فوائد الألياف للصحة الهضمية

كل ما سبق من مصادر الألياف الصحية يعمل على تقليل التقلصات الهضمية وتحسين عملية الهضم ومقاومة العسر الهضمي وتحسين عملية التمثيل الغذائي، فضلاً عن أنه يعزز من تقليل التقلصات والغازات وتحسين عملية الإخراج أيضًا. لذا يجب إدخاله في النظام الغذائي الصحي.