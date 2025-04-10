السعودية | وفد من المواصفات السعودية يزور مملكة تايلند لتعزيز التعاون والارتقاء بجودة المنتجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار وفد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برئاسة معالي المحافظ الدكتور سعد بن عثمان القصبي، العاصمة التايلندية بانكوك؛ بهدف تطوير جودة وسلامة المنتجات، وتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتركز الزيارة التي تضمنت ورشة عمل موسعة ولقاءات ثنائية على توثيق الشراكة مع المصنعين والمصدرين التايلنديين، ودعم التبادل التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى رفع معايير جودة المنتجات المستوردة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة في مجال سلامة المنتجات، لرفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، مما يسهم في زيادة التبادل التجاري لتقليل العوائق الفنية للتجارة، وتعزيز العلاقات التعاونية، والشراكة مع الجهات المناظرة.

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