طيران الحوثي يقتل ثلاثة أطفال في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ‏استشهاد 3 أطفال بقصف طيران حوثي مسير لمنزلهم في مديرية حيس الحديدة استشهد ثلاثة أطفال صباح اليوم بقصف طيران حوثي مسير استهدف منزلهم في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت منزلاً في منطقة بيت بيش بمديرية حيس، أدى لاستشهاد ثلاثة أطفال لم تتجاوز أعمارهم خمسة أعوام، وهم: ‏1- يحيى سالم محمد بشاره ‏العمر / سنتين ‏2- وعد إبراهيم محمد بشاره ‏العمر / 3 سنوات ‏3- ريهام سالم محمد بشاره ‏العمر / 5 سنوات وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها البشعة بحق المدنيين الأبرياء في الحديدة والساحل الغربي، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

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