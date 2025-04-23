شكرا لبحثكم عن خبر محافظ الضالع يلتقي قيادة صندوق تنمية المهارات ويؤكد على تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتأهيل المهني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الضالع - خاص

التقى محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، اليوم، وفد صندوق تنمية المهارات بالعاصمة عدن، برئاسة المهندس كتبي عمر كتبي المدير العام التنفيذي للصندوق، ومعه كلا من الأستاذة فطوم الأهدل أمين سر المجلس، والأستاذ نجيب الشلالي المستشار المالي والإداري، والاستاذة نرجس الشعبي رئيس قسم الايرادات ، والأستاذة شدى مختصة قسم التدريب والتأهيل بالصندوق .

وفي اللقاء الاستاذ غسان محمد الحريري وكيل محافظة الضالع لشؤون الاستثمار، و مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة الأستاذ فارض شكري، جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الصندوق ومكتب التعليم الفني، بما يسهم في تفعيل دور المعاهد الفنية والمهنية عبر إقامة شراكة استراتيجية مع السلطة المحلية، تهدف إلى تطوير برامج التدريب وتأهيل الكوادر، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.

واستعرض المدير التنفيذي للصندوق المهندس كتبي عمر كتبي، أبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق في مجال تطوير المهارات وتنمية القدرات، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتوسيع دائرة المستفيدين من برامج التدريب المهني، وتحقيق التكامل مع خطط التنمية المحلية.

وأكد المحافظ علي مقبل صالح، من جانبه، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على دعم جهود الصندوق ومكتب التعليم الفني، مشدداً على ضرورة إعداد آلية عمل مشتركة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المهارات الفنية المتخصصة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب بما يمكنهم من الاندماج في سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية.

وفي ختام اللقاء، كرم المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات المهندس كتبي عمر كتبي، محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، بدرع تذكاري، تقديرًا لجهوده في دعم برامج التدريب والتأهيل المهني بالمحافظة.