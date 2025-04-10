شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة في العاصمة عدن.. تدشين إشارة مرور رقمية حديثة في مديرية الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن مدير عام مديرية الشيخ عثمان، اليوم، إشارة المرور الحديثة في أحد التقاطعات الحيوية بالمديرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من الازدحام المروري وتحسين السلامة العامة.

وتتميز الإشارة الجديدة بكونها رقمية وذات تصميم حديث، حيث تم تزويدها بأحدث التقنيات وتكاملها مع غرفة عمليات خاصة، تتيح التحكم في حركة المرور ومراقبتها بشكل مباشر عبر كاميرات مراقبة عالية الدقة، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة السير وضبط المخالفات بشكل فوري.

رافق المدير العام أثناء التدشين النقيب ناصر الدهشلي، قائد القطاع الثامن في الحزام الامني والمهندس حافظ ابراهيم مدير مكتب الاشغال العامة في المديرية، والذي أكد بدوره أهمية هذه الخطوة في تحسين الانسيابية المرورية ودعم جهود الأجهزة الأمنية في تنظيم حركة المركبات والمشاة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود السلطة المحلية في تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة في المديرية، بما يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات السلامة المرورية.