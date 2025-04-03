وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الى ان القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات.
ولفت كاتس في تصريح له، الى ان "حزب الله" لم يعد الدرع الدفاعي لإيران ومن غير المرجح أن يتمكن من التعافي". واردف "لا ننوي الانسحاب من أيٍّ من المواقع الـ5 في جنوب لبنان ما لم يسلّم السلاح".
واكد إن القوات الاسرائيلية ستبقى في لبنان إلى أجل غير مسمى لحماية المجتمعات الحدودية.
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