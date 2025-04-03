البيت الأبيض: والتس لم يستخدم بريده الشخصي في إرسال مواد سرية

اكد البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتس تلقى رسائل بريد إلكتروني عبر حسابه الشخصي على البريد الإلكتروني، لكنه لم يستخدم هذا الحساب قط لإرسال مواد سرية، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن والتس وأعضاء آخرين في مجلس الأمن القومي استخدموا بريد جيميل في العمل الحكومي.

واوضح براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، حين سُئل عن التقرير، "تلقى والتس رسائل بريد إلكتروني ودعوات خاصة بجدول الأعمال من جهات اتصال قديمة على بريده الإلكتروني الشخصي".

وأضاف "لم يرسل والتس أي مواد سرية عبر حسابه الإلكتروني الشخصي أو أي منصة غير آمنة". واكد إنه تم إبلاغ جميع موظفي مجلس الأمن القومي بأنه "لا يتعين إرسال المواد السرية إلا عبر قنوات آمنة، ويتعين تسجيل أي مراسلات غير حكومية والاحتفاظ بها للامتثال لقوانين السجلات".

وذكرت الصحيفة أمس الثلاثاء إن والتس وآخرين من أعضاء مجلس الأمن القومي استخدموا خدمة البريد الإلكتروني التجاري المملوكة لشركة ألفابت في العمل الحكومي، وذلك بعد أسبوع من تعرض ممارسات أمنية لإدارة ترامب لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد استخدامها لتطبيق الرسائل سيغنال في تنسيق عمل عسكري في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن أحد مساعدي والتس استخدم بريد جيميل في تبادل معلومات متعلقة بمواقع عسكرية حساسة وأنظمة أسلحة قوية مرتبطة بصراع مستمر لم تحدده، مستندة في ذلك على وثائق اطلعت عليها ومقابلات مع ثلاثة مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن والتس كان لدىه معلومات أقل حساسية، لكن ما زال من الممكن استغلالها، أُرسلت إلى بريده الإلكتروني الشخصي، تضمنت جدول أعماله ووثائق عمل أخرى.