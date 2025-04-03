"جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي: غاراتنا بسوريا رسالة لتركيا بألا تقيم قاعدة عسكرية هناك وألا تتدخل بنشاطنا

نقلت صحيفة "جيروزاليم" بوست عن مسؤول إسرائيلي، أن "غاراتنا بسوريا رسالة لتركيا بألا تقيم قاعدة عسكرية هناك وألا تتدخل بنشاطنا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر، أن "الجيش الإسرائيلي قصف 3 أهداف في سوريا".
وكانت قد تحدثت وسائل اعلام سورية عن دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق ناجم عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البحوث العلمية في مساكن برزة.
واشارت وكالة الأنياء السورية "سانا"، الى ان الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط مدينة حماة.
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