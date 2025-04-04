شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء محافظة صنعاء يحتشدون تنديدا باستمرار جرائم الكيان الغاصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت مديريات محافظة صنعاء اليوم وقفات جماهيرية تنديدا باستمرار جرائم كيان العدو الصهيوني بحق أبناء غزة. واستنكر المشاركون في الوقفات التي أقيمت في عموم مديريات المحافظة تحت شعار ” إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار” ، الجرائم والمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الاسرئيلي بحق أبناء غزة على مرأى ومسمع من العالم في تحدي سافر لكل القوانين الدولية والإنسانية. ونوهوا بمواقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة وابناء الشعب اليمني المؤمن المجاهد، في مساندة الشعب الفلسطيني ونصرة المستضعفين في غزة والتصدي للعدوان الأمريكي الظالم الغاشم الذي يستهدف الأعيان المدنية ويقتل النساء والأطفال ظلما وعدوانا مساندة منه للكيان الصهيوني الغاصب. وأشاروا إلى أن الأمريكي بعد فشله في الحصول على معلومات الأهداف ، اتجه إلى تجنيد المنافقين و الخونة والعملاء الذين باعوا دينهم وشرفهم وضميرهم وبلغوا مستويات لا حدود لها في الإنحطاط والخسة والنذالة حتى اصبحوا شركاء للعدو في كل جرائمه. وأكد بيان عن الوقفات ثبات الموقف اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع حزب الله والشعب اللبناني . وندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان مؤكدا أن جرائم العدو الأمريكي في اليمن وتهديداته لن تثني أبناء اليمن عن موقفهم ولن توقفه عن دعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية. وحذر كل من يجند نفسه للشيطان الأمريكي والإسرائيلي ويتعاون معهم .. مؤكدا أن أبناء الشعب سيتصدى لهم ويتعامل معهم كأعداء، .. مطالبا الأجهزة القضائية والمعنية بإنزال أقسى العقوبات عليهم ليكون عبرة لغيرهم. ودعا البيان القبائل اليمنية إلى تجديد وتأكيد موقفها وبراءتها من الخونة والعملاء والتصدي لهم والإبلاغ عنهم .. مشيرا إلى أن كل من يغض الطرف عنهم أو يتستر عليهم ، يعتبر شريك لهم. ولفت إلى معنويات أبناء محافظة صنعاء في التصدي للعدو .. مجددا العهد لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمضي في تنفيذ قراراته وخياراته الاستراتيجية لضرب أئمة الكفر والانتصار للمستضعفين مهم. وحث البيان أولياء الأمور إلى الحاق أبنائهم في الدورات والمدارس الصيفية التي ستدشن في كل المحافظات الحرة بداية من الأسبوع القادم، والمساهمة في إنجاح هذا النشاط التوعوي المهم الذي يهتم ببناء الجيل الصاعد.

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