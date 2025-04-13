الامارات | «الدوري» ينادي شباب الأهلي.. والعين يحرز الهدف 900

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتبت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أرقاماً جديدة في سجلات التاريخ، إذ شهدت الجولة الـ21، التي اختتمت أول من أمس، تسجيل مجموعة من الأرقام الجماعية والفردية، بدءاً من الوصل الذي وصل إلى النقطة 600، مروراً بالهدف رقم 900 للعين، وصولاً إلى استمرار شباب الأهلي المتصدر بلا هزيمة، للمباراة الـ20، إذ تمكن في هذه الجولة من الفوز على كلباء في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1.

الوصل 600 نقطة

بلغ فريق الوصل حاجز الـ600 نقطة في دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح خامس نادٍ في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم خلال حقبة الاحتراف، بعد تعادله المثير 2-2 أمام ضيفه الوحدة ضمن الجولة الـ21.

وعقب تعادله مع الوحدة 2-2، رفع «الإمبراطور» رصيده إلى 600 نقطة من أصل 391 مباراة، بواقع 168 فوزاً، و96 تعادلاً، مقابل 127 خسارة، ويُعد الوصل من الفرق التي لم تعرف الهبوط، ويخوض العدد ذاته من المباريات كفريق العين، متفوقاً بمباراة واحدة على أندية شباب الأهلي، والجزيرة، والوحدة، والنصر.

900 هدف عيناوي

واصل العين كتابة التاريخ في دوري المحترفين، بعدما سجل هدفه رقم 900 عبر تسديدة لاعب الوسط، ماتياس بلاسيوس، في شباك العروبة، خلال الانتصار بثلاثية نظيفة، وكان الهدف رقم 100 أحرزه خوسيه ساند، والهدف 200 حمل توقيع أسامواه جيان، وجاء الهدف 300 عبر محمد عبدالرحمن، وسجل الهدف 400 إبراهيما دياكيه، والـ500 ماركوس بيرغ، والـ600 كايو كانيدو، والـ700 كريستيان جوانكا، والـ800 جونتاس سانتوس، بينما جاء الهدف 900 بوساطة ماتياس بلاسيوس أول من أمس.

شباب الأهلي.. 20 لقاء بلا هزيمة

انضم شباب الأهلي إلى نخبة أندية دوري المحترفين التي تجنبت الخسارة في أول 20 مباراة من الموسم، ليصبح رابع نادٍ يحقق هذا الرقم، بعد كل من الجزيرة، والشارقة، والوصل.

ويتصدر «فرسان دبي» جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، وأمامه فرصة تحقيق لقب الدوري بلا هزيمة، إذ تبقت لديه ست مباريات فقط حتى نهاية الموسم.

بيدرو يتألق بـ «3 قمصان»

حقق لاعب فريق الوصل، البرازيلي جواو بيدرو، رقماً شخصياً، إذ استطاع أن يسجل في شباك فريقه السابق الوحدة بقمصان ثلاثة فرق، بداية من فريق الظفرة الذي كان أول نادٍ يتعاقد معه في الدولة، قبل انتقاله إلى صفوف بني ياس، وأخيراً الوصل، علماً بأن اللاعب ذاته كان قد ارتدى قميص «أصحاب السعادة» سابقاً، ومنذ وصوله إلى زعبيل، سجل ثمانية أهداف بقميص الوصل في بطولة الدوري.

ملك الضربات الرأسية

أكد التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين، جدارته بلقب «ملك الضربات الرأسية»، بعد تسجيله هدفاً جديداً بهذه الطريقة أمام العروبة، ورفع لابا رصيده إلى ستة أهداف رأسية من آخر ثمانية أهداف سجلها، ما يعكس قوته في الضربات الرأسية، وتألقه في الكرات الثابتة والعرضية.

البطائح يرقص على لحن «السامبا»

وصل عدد الأهداف التي سجلها اللاعبون البرازيليون في صفوف البطائح إلى 30 هدفاً هذا الموسم في الدوري، بعد تسجيل اللاعب أنطونيو فيالهو هدفاً جديداً يعكس البصمة البرازيلية في الفريق. يذكر أن البطائح تعادل في الجولة 21 مع خورفكان 1-1.

تطور دبا الحصن هجومياً

سجّل دبا الحصن ثمانية أهداف في آخر ثلاث مباريات فقط، وهو الرقم ذاته الذي حققه الفريق في سبع مباريات مجتمعة خلال الموسم، في إشارة إلى تطور كبير في الفاعلية الهجومية خلال الجولات الماضية.

مارسيانو البديل الناجح في عجمان

أثبت مهاجم عجمان، روكي مارسيانو، أنه الورقة الرابحة من دكة البدلاء، بعدما أحرز هدف التعادل أمام الجزيرة بعد دخوله بديلاً. ويُعد هذا الهدف السابع له كلاعب بديل من أصل 10 أهداف سجلها مع الفريق، ما يجعله «البديل الناجح» بامتياز.