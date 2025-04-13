الامارات | أبيض الناشئين يودع "آسيا" مكتفياً بالتأهل إلى كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب الناشئين الإماراتي لكرة القدم بطولة كأس آسيا بخسارته أمام أوزباكستان 1-3، الأحد، في الدور ربع النهائي مكتفياً بحجز بطاقة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر.

وكان الأبيض الصغير قد تعادل في المباراة الماضية مع منتخب فيتنام 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية خلال نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في مدينة الطائف في السعودية وضمن التأهل للمونديال بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط.

وتأهل المنتخب الأوزبكي بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي في البطولة مواصلاً رحلة البحث عن لقب آسيوي.

وسجل هدف الأبيض الإماراتي محمد بطي "66" من تسديدة صاروخية، فيما سجل أهداف المنتخب الأوزبكي كل من أسيل بيك ألييف "14 و 36" وصافي الدين صدوكوف "50".